مخرج فيلم سينمائي عن الفضاء يتلقى دورة تدريبية في "مدينة النجوم" الروسية

قال مخرج فيلم "التحدي" الروسي الفضائي، كليم شيبينكو إنه سيتم في أبريل المقبل إقرار الطاقمين الرئيسي والاحتياطي لمركبة "سويوز" المأهولة التي ستحمل فنانة روسية إلى المحطة الدولية.

جاء ذلك في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

وأفاد "كليم شيسبينكو، بأنه قد بدأ في تلقي دورة التدريب في "مدينة النجوم" الروسية ليحقق رحلة فضائية بالمركبة نفسها إلى المحطة الفضائية الدولية حيث سيتم تصوير الفيلم السينمائي.

وأفاد ناطق باسم القناة التلفزيونية الروسية الأولى بأن 20 ممثلة قد ترشحن لأداء الدور الرئيسي في فيلم "التحدي" والقيام برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية حيث تشارك في أكتوبر المقبل في تصوير الفيلم. وأعاد الناطق إلى الأذهان أن فيلم "التحدي" السينمائي الدرامي يعد مشروعا مشتركا للقناة التلفزيونية الأولى وورشة Yellow Black and White السينمائية الروسية.

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يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في نوفمبر الماضي أن "روس كوسموس" ستقدم في أكتوبر عام 2021 القطاع الروسي في المحطة الفضائية لتصوير فيلم سينمائي جديد عن الفضاء.

أما مدير عام شركة "غلاف كوسموس" الفضائية الروسية فقال إن تصوير فيلم "التحدي" لن يتطلب توظيف أموال كبيرة من ميزانية الدولة.

جدير بالذكر أن المخرج، كليم شيبينكو، معروف بإخراجه لفيلم "ساليوت - 7" السينمائي الروسي عن مشاركة رائدي الفضاء السوفيتيين في إنقاذ أول محطة فضائية سوفيتية.

المصدر: تاس