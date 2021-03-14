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نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي ينفي دخول والده العناية المركزة

الثقافة والفن

نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي ينفي دخول والده العناية المركزة
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نفى يوسف الحربي نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي دخول والده العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وتداولت مواقع إعلامية نبأ نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي اليوم الأحد إلى العناية المركزة، بعد شعوره بضيق التنفس متأثرا بإصابته بكورونا.

وغرد يوسف الحربي على "تويتر" قائلا: "والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحه ما يتردد عن دخوله العناية المركزة. نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى".

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أنباء عن نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا
أنباء عن نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا

ولاقى هذا الخبر تعاطفا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التغريدات المعبرة عن التمنيات للفنان إبراهيم الحربي بالشفاء وطول العمر، وطالبوا أسرته بموافاتهم بأخباره الصحية للاطمئنان عليه.

المصدر: "تويتر"

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