نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي ينفي دخول والده العناية المركزة

نفى يوسف الحربي نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي دخول والده العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وتداولت مواقع إعلامية نبأ نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي اليوم الأحد إلى العناية المركزة، بعد شعوره بضيق التنفس متأثرا بإصابته بكورونا.

وغرد يوسف الحربي على "تويتر" قائلا: "والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحه ما يتردد عن دخوله العناية المركزة. نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى".

والدي بصحه جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحه مايتردد عن دخوله العناية المركزة نسال الله الشفاء له ولجميع المرضى .#ابراهيم _الحربي pic.twitter.com/bkdTXuz0AA — Eng. yousef I Al harbi ⚓️ (@yousef__alharbi) March 14, 2021

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ولاقى هذا الخبر تعاطفا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التغريدات المعبرة عن التمنيات للفنان إبراهيم الحربي بالشفاء وطول العمر، وطالبوا أسرته بموافاتهم بأخباره الصحية للاطمئنان عليه.

المصدر: "تويتر"