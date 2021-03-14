أنباء عن نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا

تداولت مواقع إعلامية نبأ نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي، اليوم الأحد، إلى العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "المجلس" الكويتية أنه تم إدخاله الحربي إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت، وذلك بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا.

نقل الفنان ابراهيم الحربي للعناية المركزة بسبب اصابته بفيروس #كوروناpic.twitter.com/WyMWy9cG8P — المجلس (@Almajlliss) March 14, 2021

وتم تداول الخبر بشكل واسع ضمن تعليقات وجهت الدعاء للممثل ذو الـ 65 عاما بالشفاء العاجل، وكان من بين هذه التعليقات: "الله يشفيه يارب له معزة خاصة هالممثل ياليته مايترقد بالعناية نصيحة مراجعة الطوارئ ويعالج نفسه بالقرنفل مشروب ساخن".

الله يشفيه يارب له معزةخاصة هالممثل ياليته مايترقد بالعناية نصيحة مراجعة الطوارئ ويعالج نفسه بالقرنفل مشروب ساخن .وبصل وحبة سوداء واشياء طبيعية افضل من التنويم الكورونايبيلها مقاومة مو تنويم نصيحة من مجربة للي اصيب بالكارونا من دخل العناية ماشاف خير يارب لطفلك لجميع مرضى المسلمين — أفراح العلي (@afrah71) March 14, 2021

وتابع معلق آخر "شفاه الله.. فنان جميل وأصيل".

شفاه الله..فنان جميل واصيل — داود البصري (@dawood_basri) March 14, 2021

وما زالت عائلة الممثل تلتزم الصمت ولم تعلق على الموضوع بطريقة رسمية حول ما إذا كان إبراهيم في المستشفى بوضع عادي أم تم إدخاله العناية المركزة.

المصدر: "المجلس" الكويتية