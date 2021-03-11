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أحلام تستقبل زوجها بعد غياب عام كامل عنها

الثقافة والفن

أحلام تستقبل زوجها بعد غياب عام كامل عنها
Reuters
الفنانة الإماراتية أحلام
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استقبلت المطربة الإماراتية أحلام، زوجها وابنها بالقبلات والأحضان، بعد غياب طويل استمر لمدة عام، بسبب فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

وشاركت أحلام جمهورها بفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر"، وكانت تظهر وهي تستقبل زوجها وتحتضنه وتقبل رأسه.

وعلقت أحلام عل الفيديو قائلة: "نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياه نورت قلبي يا حبيبي".

وأثنى المتابعون على "محبة أحلام لزوجها وصدقها ووفائها له وهما لا يفوتان الفرصة للتعبر عن حبهما أمام الجمهور".

المصدر: RT

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