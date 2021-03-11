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شاعرة يمنية تفوز بجائزة "توليولا" في إيطاليا

الثقافة والفن

شاعرة يمنية تفوز بجائزة
Reuters
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فازت الشاعرة اليمنية ميسون الأرياني، بجائزة "توليولا" الإيطالية السنوية عن ديوانها "حِيَل، وذلك في دورتها الـ26 للعام 2020/2021، ضمن مجموعة من الشعراء الأجانب بينهم 3 عرب.

وأضافت جائزة توليولا ريناتو فيلبي الإيطالية للشعر العالمي، الدورة الماضية، الشعر باللغة العربية إلى فروع مسابقاتها (فرع الشعر غير الإيطالي).

وتشرف على هذه الجائزة رابطة توليولا الثقافية، وتنظم بالتعاون مع مجلس الشيوخ الإيطالي.

شاعرة يمنية تفوز بجائزة
الصورة من "إرم"

وتقوم عملية التحكيم على مرحلتين: الأولى تقييم النصوص بلغتها الأم ومقارنة الترجمة بالأصل، وفي المرحلة الثانية تقييم النصوص المتأهلة بشكل جماعي لاختيار قائمة الفائزين النهائية.

‏يذكر أن ميسون الأرياني أصدرت عددا من الإصدارات الشعرية منها: "سأثقبُ بالعاشقين السماء"، و"مَدَدْ"، والموارب من الجنة".

المصدر: "إرم"

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