أحمد مكي يظهر لأول مرة بعد تعافيه من كورونا

تداولت مواقع إخبارية مصرية محلية صورا للفنان المصري أحمد مكي، وقالوا إنه الظهور الأول له بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهر مكي برفقة أصدقائه أثناء حضوره سباق الحمام الزاجل بمحطة سباق نجع حمادي "سباق السرعة" تحت 500 كيلومتر، لكنه امتنع عن المشاركة لانشغاله بتصوير مسلسل "الاختيار 2" الذي يقوم ببطولته.

جدير الذكر أن الفنان أحمد مكي، كان قد أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 21 فبراير الماضي.

المصدر: "المصري اليوم" + "الوطن" المصرية