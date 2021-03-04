تفاصيل إطلاق مسلسل جديد من ملفات المخابرات المصرية (صورة)

يستعد الفنان المصري أحمد عز لبطولة مسلسل جديد تحت مسمى "هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات المصرية، حيث من المقرر عرضه في شهر رمضان في 2021.

ويعود الفنان المصري أحمد عز إلى الدراما بعد غياب دام عامين منذ مسلسل "أبو عمر المصري" عام 2018، حيث تشاركه البطولة الفنانة التونسية هند صبري في المسلسل الجديد.

وقامت الشركة المسؤولة بإنتاج المسلسل بناء على ملفات حديثة للمخابرات المصرية، حيث تدور القصة حول شاب مصري يعمل في الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية.

ويبدأ بعد ذلك هذا الشاب التدريب على يد مسؤولي المخابرات المصرية اللذان يقوم بدورهما نضال الشافعي وهشام سليم، ليتمكن من خداع الجهات المعادية.

وبدأ تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل منذ شهر نوفمبر الماضي، بين مجموعة من الدول الأوروبية من بينها صربيا وكرواتيا، بينما يستكمل صناع العمل تصوير المشاهد الداخلية في أحد الاستوديوهات.

وكان من المقرر أن يشارك المسلسل في السباق الرمضاني العام الماضي ولكن بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليه من تأخر التصوير، سيكون جاهزا للعرض في رمضان 2021.

المصدر: وسائل إعلام مصرية