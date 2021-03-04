جامعة موسكو ضمن تصنيف أفضل المناهج الدراسية الـ50

أدرجت شركة (Quacquarelli Symonds (QS البريطانية 40 جامعة روسية على تصنيف أفضل مؤسسات التعليم العالمية الـ40 من حيث جودة مناهجها الدراسية.

أما جامعة موسكو الحكومية الروسية فدخلت قائمة أفضل الجامعات العالمية الـ50 في 6 مناهج للتعليم حيث شغلت المكانة الـ 25 في علم اللغة، المكانة الـ29 في علم الفيزياء، المكانة الـ32 في التنقيب عن النفط واستخراجه، المكانة الـ36 في اللغات المعاصرة، المكانة الـ41 في الفلسفة.

كما دخلت جامعة موسكو تصنيف أفضل الجامعات الـ100 في مجالات التعليم مثل التاريخ، التعليم والتربية، الفنادق والسياحة، والكيمياء ومجالات أخرى.

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يذكر أن شركة QS البريطانية تقوم كل عام بتحليل 13 ألف منهج دراسي في 1400 جامعة عالمية تمثل 83 بلدا. وتضم المناهج كلها 48 مادة دراسية في 5 مجالات واسعة للتعليم.

وأشار أصحاب التصنيف إلى أن 1452 جامعة شاركت فيه العام الجاري ومنها 40 جامعة روسية، مع العلم أن خبراء التصنيف درسوا العام الماضي 36 جامعة روسية فقط ومن أكثرها ذكرا في التصنيف جامعة موسكو الحكومية وجامعة بطرسبورغ الحكومية ومدرسة الاقتصاد العليا.

يذكر أن مجلة Times Higher Education البريطانية نشرت في نوفمبر الماضي قائمة أكثر الجامعات العالمية شعبية بين أرباب العمل وضمنها جامعة موسكو الحكومية، جامعة موسكو التقنية الحكومية، معهد موسكو للفيزياء التقنية.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا