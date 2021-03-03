الفنانة روبي تتصدر بحث "غوغل" بالسعودية ومصر (صور)

تصدر اسم الفنانة المصرية روبي، اليوم الأربعاء محرك البحث "غوغل" كأكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في كل من السعودية ومصر.

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جاء ذلك بعد إحياء روبي حفلا غنائيا ضخما تحت سفح الأهرامات، وسط عدد كبير من جمهورها، مع مراعاة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث أقيم الحفل وسط إجراءات احترازية ضخمة، كما اتبع الجميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام أدوات التعقيم للوقاية من كورونا، حسبما أفادت صحيفة "الوطن".

ونشرت الفنانة روبي صورا من الحفل على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور، "إنستغرام".

ونالت الصور التي نشرتها الفنانة على صفحتها بـ"إنستغرام"، أمس الثلاثاء، أكثر من 126 ألف تفاعل بين إعجاب وتعليق بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

الوطن

وتم تداول واسع لمقاطع فيديو من الحفل، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام مصرية.

حيث عادت الفنانة روبي، مرة أخرى لإحياء الحفلات الغنائية بعد توقف دام عدة سنوات.

المصدر: الوطن+مواقع التواصل الاجتماعي