رغم غضب معجبيه.. القناة الرابعة البريطانية تبعد الجندي النجم بسبب "سلوكه"

تخلت القناة الرابعة البريطانية عن نجم البرنامج التلفزيوني "SAS: Who Dares Wins" آنت ميدلتون، مشيرة إلى أن هذه الخطوة اتخذتها بسبب "سلوكه الشخصي".

ووضع ميدلتون نفسه في "مواقف محرجة" بعد انتقاده حركة "BLM"، وإجراءات الإغلاق العام في بريطانيا جراء جائحة كورونا.

وكان ميدلتون عنصرا ثابتا دائما في برنامج الواقع، الذي يخضع فيه المدنيون لتدريب "كوماندوز" مرهق، وذلك منذ بدايته في عام 2015.

لكن هذا الأسبوع، أعلنت القناة الرابعة في بيان لها أن "المدرب المخضرم لن يشارك في الحلقات المستقبلية، بعد إجراء مناقشات معه فيما يتعلق بسلوكه الشخصي".

وأضافت أنه "أصبح من الواضح أن وجهات نظرنا وقيمنا غير متوافقة، ولذلك لن نعمل معه مرة أخرى".

وفي يونيو الماضي، نشر ميدلتون على "تويتر" مقطع فيديو احتجاجات عنيفة، وعلق عليه قائلا: "اليسار المتطرف ضد اليمين المتطرف. متى يصحح خطأ؟".

وأضاف أن "BLM و EDL غير مرحب بهما في شوارعنا".

اعتبر الكثيرون أن هذه التغريدة تساوي بين حركة BLM التي تهدف للتخلص من العنف ضد أصحاب البشرة السمراء، ومنظمة المملكة المتحدة اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام EDL.

وحذف ميدلتون التغريدة لاحقا واعتذر، قائلا إنه "تعليق على الأساليب العنيفة وليس نقدا للاحتجاجات المناهضة للعنصرية".

في مارس من العام الماضي، نشر العديد من التغريدات، قائلا إن "على الناس اتباعه واتخاذه مثلا والاستمرار في حياتهم، بدلا من اتباع الإرشادات الحكومية بشأن فيروس كورونا".

واعترف لاحقا أنه لم يكن على علم بخطورة الوباء، قال: "لقد انتقلت من بطل إلى الصفر".

أثار انفصال ميدلتون عن القناة الرابعة غضب بعض معجبيه، الذين يعتقدون أنه طرد بسبب تعبيره عن آراء غير صحيحة سياسيا.

وكان أحد مؤيديه بيرس مورغان، مضيف "جي إم بي"، الذي اعتبر أن قرار القناة الرابعة كان "سخيفا".

Absurd that Channel 4 fired @antmiddleton for his opinions. He's an SBS special forces war hero, what did they think they were hiring - a shrinking violet choirboy? Such a spineless surrender to the PC Police.

Ant's a top bloke - when he's not strangling me. pic.twitter.com/3HX4GJPhaV — Piers Morgan (@piersmorgan) March 2, 2021

وقال ميدلتون في تغريدة عبر "تويتر": "بعد 5 سنوات مذهلة قررت أن الوقت قد حان للانتقال من "SAS Who Dares Wins UK"..احترامي كبير لزملائي، وقد كانت رحلة لن أنساها أبدا".

وأعرب عن شكره لكل من شارك في البرنامج وجعل العرض ما هو عليه، مضيفا: "متحمس حقا بشأن المستقبل وما هو قادم هذا العام".

After 5 incredible years I’ve decided it’s time to move on from SAS Who Dares Wins UK. Big respect to my fellow DS – it’s been a journey I’ll never forget. Thanks to everyone that took part and made the show what it is. Really excited about the future and what’s coming this year. pic.twitter.com/m5dmkDfesJ — Ant Middleton (@antmiddleton) March 1, 2021

المصدر: RT