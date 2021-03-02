جائزة الشيخ زايد للكتاب تدعو المؤلفين باللغة الروسية للمشاركة

دعت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تنظم في الإمارات العربية المتحدة، الكتاب الناطقين بالروسية ولأول مرة، للتنافس على هذه الجائزة المرموقة.

وقالت اللجنة المشرفة على تنظيم الجائزة، إنه بات بمقدور الكتاب باللغة بالروسية، ترشيح أعمالهم هذا العام في قسمين من الجائزة.

وأضاف المدير العام للجائزة علي بن تميم: "يسعدنا دعوة الكتاب والعلماء الروس، للمشاركة في الموسم الجديد لجائزة الشيخ زايد. ولتوفير الراحة للمشاركين المحتملين، تمت ترجمة موقع الجائزة إلى اللغة الروسية".

وشدد بن تميم، على أن "روسيا تتمتع بتراث أدبي غني جدا، ونحن نأمل في العثور على كتاب روس معاصرين يمكنهم التأثير بشكل كبير، على الفهم العالمي للثقافة العربية ".

في عام 2021، يمكن لمؤلفي الكتب باللغة الروسية المشاركة في قسمين للجائزة - "الثقافة العربية" و "الترجمة". بالإضافة إلى ذلك، يمكن ترشيح ممثل عن روسيا في قسم "شخصية العام الثقافية".

وجائزة الشيخ زايد للكتاب، هي جائزة أدبية إماراتية تقدم سنويا منذ 2007 ، وترعاها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وتمنح للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التأليف والترجمة في العلوم الإنسانية.

المصدر: تاس