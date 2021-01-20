تصوير فيلم عن طيار روسي بطل لقي مصرعه في سوريا

بدأت المرحلة الأخيرة من تصوير فيلم "السماء" السينمائي عن الطيار الروسي البطل، أوليغ بيشكوف، من مدينة ليبيتسك الروسية والذي قضى نحبه في سوريا.

وسيعرض الفيلم عام 2021 في دور السينما الروسية. صرحت بذلك المتحدثة باسم شركة "تري إكس ميديا" السينمائية الروسية، أناستاسيا تريتياكوفا لوكالة "تاس" الروسية.

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وقالت إن" فريقنا السينمائي أنهى تصوير الفيلم في موطن الطيار ليبيتسك. وجرى قبل ذلك التصوير في قاعدة حميميم الجوية الروسية بسوريا وموسكو والقرم.

وأضافت أن الفيلم تم تصويره بدعم من وزارة الدفاع الروسية. وقام الممثل، إيغور بيترينكو، بأداء دور الطيار العسكري. وضمت بطولة الفيلم إيفان باتاريف، سيرغي غوبانوف، ماريا ميرونوفا.

يذكر أن المقدم الطيار، إوليغ بيشكوف، استشهد في سوريا في 24 نوفمبر عام 2015 بعد أن أسقطت مقاتلة تركية قاذفته "سو – 24" في أجواء سوريا. ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقب بطل روسيا تقديرا للشجاعة التي أبداها عند أداء واجبه العسكري. وتحمل اسمه طائرة بمركز "ليبيتسك" الجوي وشارعا في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا وممشى في متنزه مدينة ليبيتسك.

المصدر: تاس