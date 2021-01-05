الفنانة حورية فرغلي: "محدش بيسأل عني".. وتفاعل كبير معها

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تصريحات الممثلة المصرية، حورية فرغلي، حيث عبرت عن حزنها الشديد عن بعد أصدقائها والمقربين منها، وتركها "وحيدة ومكتئبة".

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وقالت حورية فرغلي، خلال لقائها مع تلفزيون "اليوم السابع": "محدش بيسأل عني، والكل بعد عني، وحتى الناس اللي كنت برعاهم، وبيشتغلوا معايا سابوني"، وأضافت: "تليفونى بقاله 3 سنين مبيرنش، محدش بيدعيني في الحفلات، أو المسرحيات، ولا أي حاجة".

وتابعت: "لو الوسط الفني مش عايزني، يقولولي وأنا هختفى خالص"، مشيرة إلى أنها تعاني من "فقدان حاسة الشم والتذوق منذ نحو 4 سنوات، بسبب عمليات جراحية في الأنف".

وأشارت حورية فرغلي إلى أن الجمهور "يشتمها"، ويوجه لها كلاما "غير لائق"، مستهزءا من "شكلها وأنفها".

كما أكدت أنها بقيت "حبيسة غرفتها لمدة 8 أشهر بسبب شكلها".

وأوضحت الممثلة المولودة في الإمارات أنها "ستجري عملية جراحية مع طبيب عالمي"، لترجع إلى شكلها السابق، لافتة إلى أن "فيروس كورونا منعها من السفر إلى الولايات المتحدة لإجراء العملية".

وذكرت أن الفنانتين المصريتين، "لبلبة ورانيا محمود ياسين، هما الوحيدتان اللتان كانتا تطمئنان عنها".

وتابعت: "كنت بقول عايزة أروح قبري، بسبب شتيمة الناس".

وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تمنياتهم لها بـ"الشفاء العاجل"، فيما عبر آخرون عن حزنهم، وطالب العديد بوقف التنمر على الفنانة المصرية، كما تضامن الكثر معها.

كلام حوريه فرغلي اليوم وجعلي قلبي اخ صدق الدُنيا تخوف — ʚïɞ Esh. (@Luv_3s) January 5, 2021

حورية فرغلي في مداخلة مع برنامج مساء dmc بتقول "انا مناخيري اتكسرت في حادثة الحصان وقع عليا مش تجميل زي ما الناس بتقول... Posted by Doaa Badr on Monday, January 4, 2021

#حوريه_فرغلي انت جميلة دوم و احنا بنحبك و ندعمك و معاك ..🇩🇿🇮🇹 — Algerian Queen (@AlgerianQ) January 5, 2021

حورية فرغلي.. واحده خطيبها اتوفى و بعدين فقدت الرحم بتاعها و بعديها عملت حادثة و وقعت من على الحصان و كسرت مناخيرها و... Posted by Tota Yassin on Monday, January 4, 2021

#حوريه_فرغلي

ربنا يلهمك الصبر و الثواب على ما تشعرين به و ندعو الله لكى بالشفاء العاجل و تمام الصحة و ان يرزقك الله صالح الصحبة و العمل و ان يجنبك الابتلاء و البلاء و الهم و الحزن.

ربنا يشفيكى و يرفع عنك — mohamed tabbash (@Mohamed_Tabbash) January 5, 2021

وأجرت حورية فرغلي عدة عمليات تجميل لأنفها، وذلك بعد أن وقعت عن الحصان أثناء ممارستها هوايتها بركوب الخيل، وتعرضت لكسر فيه، حيث عشقت الفروسية منذ طفولتها، ومارستها بشكل احترافي، كما شاركت في العديد من بطولات الفروسية العربية والعالمية وفازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001 حيث كانت تمثل دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن أن اسمها الحقيقي هو "عذابة محمد بن على"، والشهرة في الإمارات "عذابة الطاير"، من مواليد دولة الإمارات عام 1977، وتحمل الجنسية الإماراتية بالإضافة إلى الجنسية المصرية، درست إدارة أعمال في إنجلترا، وشاركت عام 2002 في مسابقة جمال مصر، تحت اسم حورية فرغلي وحصلت على اللقب.

وبدأت حورية حياتها الفنية عام 2010، وكان أول ظهور لها من خلال فيلم "كلمني شكرا"، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة "مروة جبريل السينمائية"، حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام، وكان ثاني ظهور لها من خلال مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، ولعبت دور الراقصة بفيلم "كف القمر"، وقامت بلعب دور بطولة في مسلسل "المنتقم" عام 2012، وأدوار بطولة في عدة أفلام منها "قلب الأسد"، و"القشاش" عام 2013.

المصدر: RT + "اليوم السابع"