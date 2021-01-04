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نجاة الصغيرة تحدد معوقات عودتها لتقديم أغان جديدة

الثقافة والفن

نجاة الصغيرة تحدد معوقات عودتها لتقديم أغان جديدة
sayidaty
الفنانة المصرية الشهيرة نجاة الصغيرة
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علقت الفنانة المصرية الشهيرة المعتزلة، نجاة الصغيرة، حول إمكانية عودتها إلى الغناء مرة أخرى بالقول إن هناك "صعوبات" تعيق عودتها، يتعلق بعضها بوجود العازفين الذين ستتعاون معهم.

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وأوضحت نجاة الصغيرة أن إحدى الصعوبات هي غياب الملحن المناسب للعمل الذي تتمناه.

وأشارت الفنانة المصرية خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، ضمن برنامج "الحكاية" في قناة "Mbc مصر"، أن المجموعة الفنية الخاصة بها ليست موجودة حاليا كي تظهر مجددا، مؤكدة "صعوبة" الأعمال التي تقدمها.

ولفتت إلى أنها تحاول "أن تقدم حاجة قريبا".

كما أكدت نجاة الصغيرة أن صحتها "جيدة"، وذلك بعد انتشار شائعات حول مرضها ووفاتها خلال الفترة الماضية.

المصدر: RT + "Mbc مصر"

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