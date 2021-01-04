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تغريم مطرب مصري بـ343 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي

الثقافة والفن

تغريم مطرب مصري بـ343 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي
Reuters
قوات أمن مصرية تقف حراسة خارج محكمة في القاهرة، أرشيف
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قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر بتغريم الفنان محمد عدوية 343 ألفا و429 جنيها، وهي قيمة الضريبة المستحقة، بتهمة التهرب الضريبي.

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وكشفت تحقيقات القضية رقم 296 لسنة 2020 ضرائب عامة، تهرب الفنان محمد عدوية من دفع مبلغ 343 ألفا و429 جنيها للضرائب العامة، عن أعماله مع شركات "العالمية للدعاية والنشر والإعلان، و شركة ماما فيلم، و شركة برودكشن"، وقامت النيابة العامة بإحالة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبي، التي نظرت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

تغريم مطرب مصري بـ343 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبيالفنان محمد عدوية

ومحمد عدوية هو مغن مصري، من مواليد 1976 وابن النجم الشعبي أحمد عدوية.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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