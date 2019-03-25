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مصر.. معاقبة مطرب مشهور بسبب التهرب الضريبي

الثقافة والفن

مصر.. معاقبة مطرب مشهور بسبب التهرب الضريبي
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قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، في مصر بمعاقبة المطرب المشهور تامر عاشور بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

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وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183,269 ألف جنيه، في الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركات إنتاج فني.

وكان المطرب المعروف بأغانيه الحزينة في مصر، قد طرح منذ أيام قليلة ألبومه الجديد تحت عنوان "أيام"، والذي تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والموزعين والملحنين الكبار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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