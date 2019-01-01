محكمة مصرية تصدر قرارا بحبس مطربة لبنانية شهيرة

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي في مصر، أمس الاثنين، بحبس المطربة اللبنانية دوللي شاهين سنة بتهمة التهرب الضريبي.

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وقال مصدر قضائي، إن حكم الحبس الصادر بحق دوللي شاهين في قضية التهرب الضريبي، هو حكم أول درجة، وللمطربة ولدفاعها حق الاستئناف عليه.

وكانت النيابة العامة أحالت المطربة دوللي شاهين، للمحاكمة أمام محكمة جنح التهرب الضريبي، لتهربها من دفع 194 ألف جنيه ضرائب على الدخل مستحقة عليها، ولم تسددها لتصدر المحكمة حكمها بحبسها سنة.

ونفذت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في مصر حملة كبيرة بالتنسيق مع لجان في مصلحة الضرائب، استهدفت الفنانين المسجلين وغير المسجلين بمأمورية الضرائب العامة والمتهربين من سدادها.

المصدر: مصراوي