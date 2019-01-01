 
مباشر

محكمة مصرية تصدر قرارا بحبس مطربة لبنانية شهيرة

أخبار العالم العربي

محكمة مصرية تصدر قرارا بحبس مطربة لبنانية شهيرة
kbc tv
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9sj

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي في مصر، أمس الاثنين، بحبس المطربة اللبنانية دوللي شاهين سنة بتهمة التهرب الضريبي.

إقرأ المزيد
دار القضاء العالي المصرية - أرشيف -
مصر.. السلطات تلاحق 9 فنانين مصريين

وقال مصدر قضائي، إن حكم الحبس الصادر بحق دوللي شاهين في قضية التهرب الضريبي، هو حكم أول درجة، وللمطربة ولدفاعها حق الاستئناف عليه.

وكانت النيابة العامة أحالت المطربة دوللي شاهين، للمحاكمة أمام محكمة جنح التهرب الضريبي، لتهربها من دفع 194 ألف جنيه ضرائب على الدخل مستحقة عليها، ولم تسددها لتصدر المحكمة حكمها بحبسها سنة.

ونفذت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في مصر حملة كبيرة بالتنسيق مع لجان في مصلحة الضرائب، استهدفت الفنانين المسجلين وغير المسجلين بمأمورية الضرائب العامة والمتهربين من سدادها.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مضادات صواريخ وطائرات في حفل تنصيب رئيس البرازيل