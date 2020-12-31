تداول"الصورة الأخيرة" للمخرج السوري الراحل حاتم علي داخل فندق في مصر

نشرت وسائل إعلام عربية وصفحات التواصل الاجتماعي، صورة للفنان والمخرج السوري الراحل حاتم علي، قالوا إنها "الصورة الأخيرة" له قبل وفاته بنوبة قلبية في أحد فنادق القاهرة.

ويظهر في الصورة الفنان الراحل جالسا حول طاولة في الفندق وبيده جهاز الهاتف الخاص به، في مشهد يوحي بأنه كان يتصفح رسائله أو يجري إحدى مكالماته.

الصورة الأخيرة الملتقطة للفنان السوري الراحل #حاتم_علي الرحمة لروحه وأحر التعازي لعائلته ومحبيه. Posted by ‎سورية‎ on Wednesday, December 30, 2020

وبحسب مجلة "لها" فقد نشرت الناقدة الفلسطينية علا الشيخ على حسابها الخاص في "فيسبوك" صورة للمخرج الراحل حاتم علي، وقالت الشيخ باللغة العامية المحكية: "ما كان في أحلى من هيك صباح بس اليوم كتير سيئ مو قادرة أصدق أنك رحت. مو قادرة كل ما حد متلك من سوريا بروح بوجعني قلبي على سوريا أكتر".

وذكرت المجلة أن الصورة هي الأخيرة الملتقطة للفنان السوري أثناء تواجده في الفندق الكائن في منطقة الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت صحيفة "الوطن" السورية، كشفت أن المخرج السوري حاتم علي البالغ من العمر 58 عاما توفي في مصر إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقررت نيابة قصر النيل في مصر التصريح بدفن جثة حاتم علي، بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.

المصدر: "سبوتنيك" + RT