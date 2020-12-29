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النيابة المصرية تكشف ملابسات وفاة المخرج السوري حاتم علي وتأمر بتفريغ كاميرات المراقبة

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النيابة المصرية تكشف ملابسات وفاة المخرج السوري حاتم علي وتأمر بتفريغ كاميرات المراقبة
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قررت نيابة قصر النيل في مصر التصريح بدفن جثة المخرج السوري  حاتم علي، بعد أن توصلت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فقد انتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفي لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة. 

وكان السيناريست المصري عبد الرحيم كمال قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي.

وقال عبد الرحيم كمال، ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".

المصدر: اليوم السابع

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