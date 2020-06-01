محمد هنيدي يرد على المغردين ويكشف سبب تغيبه عن جنازة الفنان المصري الراحل حسن حسني

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، عن تعرضه لوعكة صحية وإجراءه عملية دعامة بالقلب منعته من الحركة.

وأكد هنيدي أن مرضه كان السبب وراء تغيبه عن جنازة الفنان المصري حسن حسني، الذي رحل فجر السبت الماضي عن عمر ناهز الـ89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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وجاء توضيح محمد هنيدي ردا على الاتهامات التي طالت الفنانين بسبب تغيبهم التام عن تشييع جثمان حسن حسني، لافتا إلى أنه لا يحب الحديث عن أي مرض كما أنه لا يستطيع التأخر عن الواجب.

وقال محمد هنيدي ردا على مغردة عبر "تويتر" اتهمته بالتقصير: "حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي، عادة ما بحبش أتكلم لما بتعب، بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة".

وطالب محمد هنيدي المغردة أن تكون حسنة النية ولا تحكم من الظاهر كونها لا تعلم ظروف الآخرين حيث قال: "ربنا يرحمك يا عم حسن ما تحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده"، علما أن المغردة حذفت ما دونته على صفحتها.

وتعاطف الكثيرون مع تغريدة الممثل المصري وطالبوه بعدم تبرير موقفه، داعين له بالشفاء العاجل.

حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على وداع اخير له الا لسبب قوي .عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة. ربنا يرحمك يا عم حسن

ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده https://t.co/OQQQVpxKoD — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 31, 2020

المصدر: "تويتر"