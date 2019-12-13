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المستعربون الروس يعقدون ندوة في مكتبة الآداب الأجنبية بموسكو

الثقافة والفن

المستعربون الروس يعقدون ندوة في مكتبة الآداب الأجنبية بموسكو
RT
اجتماع ندوة المستعربين
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استضافت مكتبة الآداب الأجنبية بموسكو ندوة المستعربين والمستشرقين التي عقدت يوم 12 ديسمبر بعنوان" ماذا يقرأ الروس عن مصر وماذا يقرأ المصريون عن روسيا".

وذلك في إطار مهرجان أيام الثقافة المصرية في روسيا. وشارك في إعداد الندوة المكتب الثقافي لدى السفارة المصرية في موسكو

وحضر الندوة التي ضمت الطاولة المستديرة ومحاضرة المستشار الثقافي أدباء وعلماء ومترجمون وأساتذة وطلاب.

المستعربون الروس يعقدون ندوة في مكتبة الآداب الأجنبية بموسكو
فيسبوك
المستشار الثقافي محمد الجبالي

وافتتح الطاولة المستديرة المستشار الثقافي لدى السفارة المصرية ورئيس قسمي اللغة الروسية في جامعتي عين الشمس والأقصر د. محمد الجبالي الذي قدم صورة شاملة لترويج الثقافة الروسية والأدب الروسي في مصر ومشاركته الشخصية في ترجمة مؤلفات الأدباء الروس إلى اللغة  العربية.

المستعربون الروس يعقدون ندوة في مكتبة الآداب الأجنبية بموسكو
فيسبوك
اجتماع الطاولة المستديرة

أما كبير الباحثين في معهد الاستشراق بأكاديمية العلوم الروسية د. فلاديمير بيليكوف، المعروف بدراساته في التاريخ والثقافة المصريين فشدد على ضرورة مساهمة  الدولة في نشر الكتب المترجمة من اللغات الأجنبية وبصورة خاصة مؤلفات الأدباء المصريين.

المستعربون الروس يعقدون ندوة في مكتبة الآداب الأجنبية بموسكو
فيستي
اجتماع الندوة

وشارك في نقاشات دارت في الندوة  كل من منسق البرامج الآسيوية والإفريقية في مؤسسة "العالم الروسي" يلينا خميليفسكايا، الناشرة وعالمة السياسة والدين منى خليل التي أطلعت الحضور على كتب الأدباء العرب التي أصدرتها باللغة الروسية في روسيا، أستاذة اللغة العربية في جامعة العلاقات الدولية (مغيمو) د. ناتاليا شويكايا ودكتور الآداب والشاعر والمتخصص في ترجمة الشعر العربي الكلاسيكي والمعاصر، يفغيني دياكونوف، منسق البرامج الدولية في معهد الترجمة الروسي، إغور سيد، الذي اتصل بالمشاركين في الندوة عن طريق جسر الفيديو.

وتولت إدارة الندوة المستشرقة ومسؤولة العلاقات العامة في قناة RT التلفزيونية الفضائية الروسية آنا بيليكوفا.

المصدر : إر تي

 

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