مصر.. تجميد العمل بمسلسل عن "البابا شنودة" أثار جدلا في الشارع المصري

أعلن دير القديس الأنبا بيشوي في مصر، تجميد العمل في مسلسل بابا العرب وفقا لبيان رسمي، وذلك نظرا لعدم توفر التمويل المطلوب لأسباب خاصة بالدير.

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وجاء قرار الدير بعدما أعلن عن إنتاج مسلسل تلفزيوني بعنوان "بابا العرب" يروي قصة حياة البابا شنودة، ويلعب بطولته النجم المصري ماجد الكدواني، غير أن اسم المسلسل أثار الجدل في الشارع القبطي بين من يرى أن البابا شنودة له مواقف قومية وعربية ومن ثم الاسم ينطبق عليه، ومن يرى أن الاسم يقحم السيرة الباباوية في السياسة رغم أن الدير وهو الجهة المنتجة لا علاقة لها بالأمر.

وقدرت تكاليف إنتاج المسلسل من 50-80 مليون جنيه مصري أي "3-5 مليون دولار أمريكي"، وقال الأنبا بيشوي وقتها، إن الكنيسة حصلت على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسل، بالإضافة إلى موافقة وزارة الثقافة المصرية، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.

المصدر: RT