ماجد الكدواني يجسد "بابا العرب" في مسلسل عن البابا شنودة

يستعد النجم ماجد الكدواني لتجسيد دور البابا شنودة في أول مسلسل كنسي في مصر، يحمل عنوان "بابا العرب"، من إنتاج دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

Chuck Kennedy/The Official White House Photostream/wikipedia.org

وكانت الكنيسة القبطية قد أنتجت من قبل عددا كبيرا من الأفلام القبطية، التي تتناول قصص الشهداء والقديسين المصريين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم على إنتاج كبير نوعيا، بهذا الحجم، حيث تبلغ تكاليف إنتاج المسلسل من 50-80 مليون جنيه مصري (3-5 مليون دولار أمريكي)، وبمشاركة نجم بوزن ماجد الكدواني. وقد أعد المادة التاريخية للمسلسل المؤرخ الكنسي، نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق.

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وقال القمص بموا الأنبا بيشوي، إن الكنيسة قد حصلت على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسل، بالإضافة إلى موافقة وزارة الثقافة المصرية، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.

وسوف يتناول المسلسل 3 فترات من حياة البابا شنودة، وهي فترة الطفولة والشباب، فالرهبنة والبابوية، ثم النياحة".

وأوضح القمص بموا أن المسلسل سيمول من التبرعات من داخل مصر، ومن أقباط المهجر، حيث فتحت الكنيسة حسابات في البنوك من أجل استقبال التبرعات. وأشار إلى أن المسلسل حاليا في مرحلة الإعداد، ومن المتوقع أن يستغرق ذلك 4 أشهر، وتستغرق عملية المونتاج 3 أشهر.

والبابا شنودة الثالث (ولد باسم نظير جيد روفائيل) (1923-2012) وكان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وهو البابا رقم 117، وهو أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا. وكان كاتبا إلى جانب وظيفته الدينية، حيث كان ينشر بانتظام في جريدة الأهرام المصرية.

المصدر: وكالات