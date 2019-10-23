تحفة معمارية فريدة لأمر ما لم تعجب القيصرة يكاتيرينا الثانية

تعدّ عزبة تساريتسينو في جنوب موسكو من أبرز المعالم التاريخية للعاصمة الروسية. وعلى الرغم من نيلها اليوم إعجاب ألوف السياح، فإنها لم ترق الإمبراطورة يكاتيرينا الثانية.

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وقد أوعزت القيصرة في حينه بإيقاف عمليات البناء، ولا يزال المؤرخون يناقشون بواعث هذا الأمر الغريب.. هل كانت سياسية، أم شخصية، أم غير ذلك؟

ويعيد بعضهم ذلك إلى ضيق الغرف والممرات، في حين أن آخرين يعيدونه إلى علاقة المعماري، الذي بنى العزبة، بالمحفل الماسوني، واستخدام رموزه في تزيين القصر الكبير. وهناك روايات عديدة أخرى لم يؤكد المؤرخون صحتها بشكل كامل.