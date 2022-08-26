مرسيدس بنز تبيع مصنعها في ضواحي موسكو

أعلنت شركة "مرسيدس بنز" عن بيع مصنع لها في مقاطعة موسكو.

والمقصود بالأمر هو مصنع تجميع السيارات في بلدة (يسيبوفو) بضواحي موسكو. وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن مصنع "يسيبوفو" التابع لشركة "مرسيدس بنز مانوفكتشورنغ" توزعت أسهمه بين فرعيها "دايملر كاماز روس" (20%) و"مرسيدس بنز روس" ( 80%).

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وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الألمانية اتخذت قرارا ببيع ممثلية "مرسيدس بنز روس" في روسيا مع ممتلكاتها والاحتياطيات المخزنة في المستودعات والحقوق بتوزيعها.

ويمكن أن يشتري أحد المكاتب الروسية لبيع سيارة "مرسيدس بنز"، حسب الصحيفة، المكتب الروسي لـ"مرسيدس بنز روس". وبينها مكاتب "بان أفتو" أو "أفتودوم" أو " أفيلون" أو مايجور". ولا تستبعد الصحيفة أن يقام مزاد مغلق تشارك فيه تلك المكاتب.

وقالت إن الجهة التي ستفوز بالمزاد سيكون لها الحق بالاستيراد المتوازي لسيارات "مرسيدس – بنز". ومن غير المعلوم إن كانت ستورّد إلى روسيا قطع غيار سيارة "مرسيدس بنز" لمواصلة عملية التجميع في روسيا

المصدر: كوميرسانت