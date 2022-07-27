"مرسيدس بنز" تسجل خسائر فادحة جراء تعليق عملها في روسيا

قدرت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية خسائرها جراء تعليقها الإنتاج والإمدادات في روسيا بنحو 1.4 مليار يورو، وذلك وفقا لما أظهرته البيانات المالية للشركة عن نصف العام الماضي.

وقالت الشركة الألمانية لصناعة السيارات، إنها سجلت تكلفة إضافية قدرها 1.4 مليار يورو بسبب تعليق الإنتاج والتسليم في روسيا.

وكانت "شركة مرسيدس بنز" قد أعلنت في أوائل شهر مارس عن تعليق إنتاج السيارات في مصنعها بمقاطعة موسكو ووقف تسليم سيارات الركاب والمركبات الخفيفة للعلامة التجارية التابعة لها إلى السوق الروسية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كما أعلنت مجموعة من الشركات الغربية تعليق الأعمال أو الانسحاب من السوق الروسية، كما فعلت شركة مرسيدس بنز الألمانية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية الروسية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: نوفوستي