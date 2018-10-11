 
مباشر

تصنيف جديد يكشف واقع القطاع المصرفي المصري

مال وأعمال

تصنيف جديد يكشف واقع القطاع المصرفي المصري
Reuters
تصنيف جديد يكشف واقع القطاع المصرفي المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwqr

عدلت وكالة "موديز" العالمية، أمس الأربعاء، النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تعافي النمو الاقتصادي في مصر.

إقرأ المزيد
التضخم في مصر يواصل صعوده التضخم في مصر يواصل صعوده

وذكرت "موديز" في بيان، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس الروابط القوية بين البنوك، وبدء تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى مساهمة البنوك الكبيرة، سواء بشراء الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو بالقروض، التي تمنحها تلك البنوك للحكومة أيضا.

وأشارت "موديز" إلى أن أحد العوامل الدافعة لتعديل نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي بمصر، يتمثل في تحسن بيئة التشغيل، وذلك في أعقاب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تضع البلاد على مسار نمو مستدام وشامل.

وتتوقع "موديز" نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنة المالية الحالية بنسبة 5.5%، مقارنة بـ4.2% في السنة المالية الماضية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. إطلاق Soyuz MS-10 🚀 إلى المحطة الفضائية الدولية 🛰️ من قاعدة بايكونور