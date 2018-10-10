التضخم في مصر يواصل صعوده

كشفت بيانات رسمية جديدة ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في مصر خلال شهر سبتمبر بنسبة 1.8% ليصل إلى 16% على أساس سنوي.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي ارتفع الشهر الماضي إلى 16%، مقابل 14.2% سجلها في أغسطس.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

كما زادت مصر في الآونة الأخيرة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: "رويترز"