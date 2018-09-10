ما هي أعلى المهن أجرا في روسيا؟

كشف تقرير لهيئة الإحصاء الروسية عن أعلى المهن من حيث الأجر في روسيا، وأفاد بأن الروس الذين يتقاضون أعلى الرواتب يعيشون في شمال البلاد وفي العاصمة موسكو.

وذكر التقرير أن النقل الجوي والفضاء، هما المجالان اللذان يتقاضى العاملون فيهما أعلى الرواتب في روسيا، حيث يصل راتب العامل بهما إلى 161.7 ألف روبل ما يعادل نحو 2300 دولار.

يأتي بعد ذلك قطاع النفط والغاز، ويبلغ أجر العامل في هذا القطاع 123.1 ألف روبل (حوالي 1800 دولار)، فقطاع صناعة التبغ، إذ يصل راتب العامل إلى 111.2 ألف روبل (نحو 1600 دولار).

أما المهن الأقل أجرا في روسيا، فذكر التقرير أن العاملين في قطاع خياطة الملابس يتقاضون أقل الرواتب في روسيا، إذ يبلغ أجر العامل في هذا القطاع 20.8 ألف روبل ما يعادل قرابة 300 دولار، بعد الخياطة جاء قطاع صناعة الأثاث، حيث يتقاضى العامل 23.4 ألف روبل، فصناعة الجلود 24.6 ألف روبل.

وعن المناطق الروسية، التي يجني القاطنون فيها أعلى الرواتب، كشف التقرير أن إقليم يامال-نينيتس في شمال روسيا يأتي في صدارة القائمة، يليه إقليم تشوكوتكا في الشرق الأقصى، فالعاصمة موسكو.

المصدر: "لينتا.رو"