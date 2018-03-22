الخميس.. أول رحلة جوية بين إسرائيل والهند عبر الأجواء السعودية

تبدأ شركة الطيران الهندية "Air India" اليوم الخميس بتسيير أولى رحلات الطيران المباشرة بين نيودلهي وتل أبيب عبر الأجواء السعودية، في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن السلطات السعودية سمحت للمرة الأولى بعبور رحلات جوية من وإلى إسرائيل عبر استخدام المجال الجوي السعودي، وبفضل ذلك ستتقلص الفترة الزمنية للرحلة بشكل ملحوظ، ما سيساهم في خفض أسعار تذاكر الطيران.

ومن المقرر أن تنظم شركة الطيران الهندية ثلاث رحلات أسبوعية من نيودلهي إلى تل أبيب، وستستغرق الرحلة 5 ساعات، أي أقل بساعتين ونصف عن الرحلة غير المباشرة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الأربعاء، عن وزير السياحة الإسرائيلي، يارين ليفين، "إن افتتاح المسار الجديد المباشر سيساهم في زيادة عدد السياح القادمين من الهند إلى إسرائيل".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى افتتاح مكتب خاص لوزارة السياحة الإسرائيلية في نيودلهي، بهدف الترويج للسياحة في إسرائيل.

ووفقا لبيانات وزارة السياحة الإسرائيلية فإن حوالي 58 ألف سائح هندي زاروا إسرائيل في عام 2017، بزيادة نسبتها 47% عن عام 2015، بالمقابل زار الهند في العام الماضي 60 ألف إسرائيلي، بزيادة نسبتها 20% عن عام 2015.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في فبراير الماضي أن السلطات السعودية سمحت للخطوط الهندية باستخدام أجواء المملكة عند تسيير رحلات إلى إسرائيل، لكن حينها نفت هيئة الطيران المدني السعودية ذلك، وقالت إنها لم تصدر أي إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي