قبرص تكتشف حقل غاز منافسا لـ"ظهر" المصري

أعلنت قبرص اليوم الخميس، عن اكتشاف مكمن ضخم للغاز الطبيعي مشابه لحقل "ظهر" المصري.

وقال وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس للصحافيين في نيقوسيا "جرى اكتشاف حقل كبير من الغاز الطبيعي النظيف في التكوينات الجغرافية".

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ووفقا للوزير، تم اكتشاف الحقل خلال أعمال حفر ينفذها كونسورتيوم يضم "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية كشفت عن مكمن كبير للغاز الطبيعي في منطقة بحرية شمال غربي الجزيرة.

وأكد أن الطبيعة الجيولوجية للحقل المكتشف مماثلة لطبيعة حقل "ظُهر" العملاق الكائن قبالة السواحل المصرية، مشيرا إلى أن تحديد كميات الغاز الموجودة فيه تحتاج لدراسة تفصيلية وتحليل للبيانات المجمعة من البئر "كاليبسو".

ودشنت مصر حقل "ظهر"، الذي اكتشف في العام 2015، بهدف تعزيز إنتاج الغاز لديها، الذي من المتوقع أن يصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا خلال العام الجاري.

ويعد حقل "ظهر" الذي يقع في منطقة "امتياز شروق" قبالة سواحل مصر، أكبر حقل لإنتاج الغاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطاته بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، وينفذ مشروع حقل "ظهر"، كونسورتيوم يضم "بي بي" البريطانية، و"إيني" الإيطالية، و"روس نفط" الروسية، إلى جانب شركات مصرية.

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا