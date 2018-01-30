السيسي يدشن غدا حقل "ظهر" للغاز الطبيعي

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدا الأربعاء، مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي، بحضور رئيس شركة "إيني" الإيطالية وعدد من مسؤولي الطاقة.

وتعول مصر على حقل "ظهر"، الذي اكتشف في العام 2015، لتعزيز إنتاج الغاز لديها، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا خلال العام الجاري.

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وتعتزم مصر وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية 2017-2018، والتي تنتهي في يونيو المقبل.

ويعد حقل "ظهر" الذي يقع في منطقة "امتياز شروق" قبالة سواحل مصر، أكبر حقل لإنتاج الغاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطاته بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، وينفذ مشروع حقل "ظهر"، كونسورتيوم شركات يضم "بي بي" البريطانية، و"إيني" الإيطالية، و"روس نفط" الروسية، إلى جانب شركات مصرية.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا