مصر تكشف عن قيمة الاستثمارات في حقل "ظُهر" العملاق للغاز

أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الخميس، أن الاستثمارات في حقل "ظُهر"المصري، بلغت 5 مليارات دولار، من إجمالي استثمارات متوقعة بـ 12 مليار دولار.

وقال الملا في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلاله لإظهار ما تحقق في البلاد في السنوات الأربع الماضية، إن "مصر استطاعت خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية من 6.3 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران "2017.

وكان الوزير المصري وعد بسداد 750 مليون دولار من مديونية الشركات الأجنبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن. ولم تفصح مصر عن حجم مديونيتها الحالية أو التوقيت المتوقع للانتهاء من سدادها.

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يذكر أن شركة "إيني" الإيطالية، اكتشفت حقل "ظُهر" في عام 2015، ويحوي الحقل احتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وهيمنت شركة "إيني" و"بي.بي" البريطانية، إضافة إلى "شل" الهولندية و"إديسون" الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في الـ 5 سنوات الماضية، إلا أن الشركات عانت في الفترة الأخيرة من تأخير في تحصيل مستحقاتها.

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وبدأ الإنتاج التجريبي من الحقل في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بطاقة قدرت بـ 350 مليون قدم مكعبة يوميا على أن ترتفع إلى مليار قدم مكعبة بحلول منتصف العام الجاري.

وتسعى مصر إلى الإسراع بتنفيذ خطة الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا، على أمل وقف الواردات بحلول العام 2018 وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

المصدر: رويترز

أحمد باديان