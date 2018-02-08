السيسي يزف بشرى سارة للشباب

حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تخصيص مبلغ مالي للشباب المبتكر على شكل قروض من دون فوائد.

وخلال كلمة الرئيس المصري في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب في محافظة مطروح رحب السيسي بقرار البنك المركزي تخصيص مبلغ مليار جنيه للابتكار.

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وعلق الرئيس على قرار المركزي الأخير بقوله: "نريد تشجيع الشباب المصري لاسيما المجتهد ونتيح له فرص عمل جيدة وتسهيلات لتمويل مشروعه كمنحه قروضا من دون فوائد".

وطالب الرئيس المصري، الحكومة بتمويل المشروعات للشباب المبتكر كنوع من تشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ليس فقط في الزراعة أو بعض الحرف المشهورة، بل في كل العناصر والأنشطة.

المصدر: وكالات

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