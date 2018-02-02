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السيسي في زيارة مفاجئة لهضبة الجلالة البحرية

مال وأعمال

السيسي في زيارة مفاجئة لهضبة الجلالة البحرية
Reuters Handout
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، زيارة مفاجئة لمشروع هضبة الجلالة البحرية، استمع خلالها لشرح عن المشروع من القائمين عليه.

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ويعتبر مشروع تطوير هضبة الجلالة أحد المشاريع التنموية القومية الكبيرة التي بدأها السيسي بعد تولية منصبه.

ويشمل المشروع مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك سلمان ومنتجعا سياحيا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق العين السخنة -الزعفرانة، الذي يقطع جبل الجلالة شرقي مصر.

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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