السيسي في زيارة مفاجئة لهضبة الجلالة البحرية
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، زيارة مفاجئة لمشروع هضبة الجلالة البحرية، استمع خلالها لشرح عن المشروع من القائمين عليه.
#عاجل | الرئيس عبد الفتاح #السيسى يتفقد مشروع #هضبة_الجلالة_البحرية..صور📷#صدى_البلد#البلدhttps://t.co/vrPE57z3LEpic.twitter.com/tknm74g0Fc— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) ٢ فبراير، ٢٠١٨
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مشروع هضبة الجلالة البحرية فجر اليوم بشكل مفاجئ ، وقد استمع سيادته لشرح من القائمين على المشروع pic.twitter.com/XZCIXRgV1Y— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 2 февраля 2018 г.
ويعتبر مشروع تطوير هضبة الجلالة أحد المشاريع التنموية القومية الكبيرة التي بدأها السيسي بعد تولية منصبه.
ويشمل المشروع مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك سلمان ومنتجعا سياحيا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق العين السخنة -الزعفرانة، الذي يقطع جبل الجلالة شرقي مصر.
المصدر: وكالات
أحمد باديان