مراقبة الحقائب في مصر بمنظومة تستخدم لأول مرة في المنطقة

نظمت الشركة المصرية للمطارات ندوة عن تعريف المنظومة الجديدة لمراقبة الحقائب في مرحلة الوصول، حيث قام محمد المنصور ممثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بشرح المنظومة الجديدة.

وعرض "إياتا" منظومة "ONE ID" على ممثلي الشركة المصرية للمطارات لأول مرة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، لبحث تطبيقها بالمطارات المصرية لخدمة الركاب في التعامل مع إجراءات الترحيل بداية من "الكاونترات" مرورا بالجوازات كمنظومة موحدة مستقبلا.

وقامت شركة سيتا المتخصصة بأنظمة المطارات بعرض النظام الذي يتماشى مع متطلبات منظمة "إياتا" للتطبيق بمرحلة الوصول.

المصدر: التلفزيون المصري + وكالات