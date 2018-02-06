مصر مستعدّة لتفعيل مشروع كهربة ضخم يربطها بالسودان وإثيوبيا

تدرس الحكومة المصرية تفعيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا، عبر مد خطوط ربط من 4 دوائر كهربائية على جهد 500 كيلوفولط وبطول 1600 كيلومتر.

وقالت مصادر حكومية مصرية، إن الفوائد الاقتصادية للربط الكهربائي تتضمن تحقيق عائدات مالية للدول التي ستمر بها خطوط الربط، فضلا عن تأمين الطاقة وتحسين الاعتمادية.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء المصرية وضعت دراسة منذ فترة، تتضمن الكلفة الإجمالية للمشروع قبل عرضه على الجهات والمؤسسات التمويلية، مشيرة إلى أن الاتجاه الذي سلكته إثيوبيا تجاه سد النهضة دون الاتفاق على حصص مصر والسودان من المياه، قد أوقف الخطوات التنفيذية للمشروع.

وأضافت المصادر أن 3 شركات مصرية تنوي تدشين محطات طاقة جديدة ومتجددة في إطار دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا.

المصدر: البورصة + وكالات