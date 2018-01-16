السيسي يوجه 4 رسائل لـ"السودان وإثيوبيا"

أكدت وسائل الإعلام المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه أمس 4 رسائل هامة لـ"السودان وإثيوبيا".

1. طالب الإعلام المصري بتجنب أي إساءات للأشقاء العرب وغيرهم خاصة السودان الشقيق.

2. مصر لا تتآمر على أحد وهدفها فقط التنمية والبناء والتعمير.

3. مصر لا تحارب أبدا أشقاءها، وأضاف: "شعوبنا أولى بالأموال التي تنفق على الصراعات".

4. "حريصون على السلام والتنمية، وتسليح الجيش المصري هدفه الحفاظ على أمننا القومي".

وكان الرئيس السيسي قد افتتح، مشروع المدينة الرياضية ببورسعيد، وفرع الاتحاد الإسكندري الجديد، والمرحلة الأولى من مشروع مصر القومي للنهضة العلمية "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، ومشروع تطوير جامعة قناة السويس، ومستشفى بنها للتأمين الصحي بالقليوبية، ومستشفى 15 مايو.

المصدر: "مواقع مصرية"