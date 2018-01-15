السيسي: لا نتآمر على أحد ولا نتدخل في شؤون أحد ومصر لن تحارب أشقاءها

أكدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تتآمر على "أشقائها" في السودان وإثيوبيا، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا تستعد لخوض حرب مع أحد.

وقال السيسي خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع التنموية بمحافظة المنوفية اليوم الاثنين: "مصر لا تتآمر على أحد، ولا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تصدر تصريحات وتتخذ إجراءات عكسها، ولا تقول كلاما وتفعل شيئا آخر".

ووجه السيسي، رسالة إلى الإعلام المصري، قال فيها: "بتمنى من الإعلام إننا منصدرش تصريحات تسيء إلى مصر، ولا نستخدم ألفاظ وتعبيرات غير لائقة سواء في أزمتنا مع السودان أو أي دولة أخرى، مهما كان حجم الغضب والآلم".

وقال "إحنا بنعبر عن مصر وشعبها، لازم نحرص على عدم استخدام ألفاظ مسيئة. صدقوني، اللي هيستخدم القيم دي لا يمكن يخسر".

وأضاف مخاطبا المصريين و"الأشقاء" في السودان وإثيوبيا، "السلام اسم من أسماء الله، ومش مستعدين ندخل مع أشقائنا أو أي حد في حروب، شعوبنا أولى بكل جنيه يتصرف على الخلافات والمشاكل".

وتابع "الناس بتقول بتصرف على القوات المسلحة ليه؟، ده ملوش علاقة بإرادتنا من أجل السلام، دي مطالب الأمن القومي المصري، لازم يكون عندنا قوة عسكرية لحماية السلام، حريصين على أن نكون داخل حدودنا ولا نتأمر على أحد، ومطالب بالحفاظ على حياة الـ100 مليون مصري".

وقال "بأكد نحن لا نتأمر ولا نتدخل في شؤون الآخرين، معندناش استعداد نضيع وقتنا في خلاف".

المصدر: المصري اليوم + وكالات

رفعت سليمان