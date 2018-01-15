السيسي يناشد المصريين بالتبرع لاستكمال جامعة زويل

ناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المصريين اليوم الاثنين بالتبرع لصالح استكمال جامعة بناء زويل.

وأكد السيسي إن الدولة لن تستطيع بمفردها استكمال المشروع، مشيرا إلى أنه اتفق مع الدكتور الراحل أحمد زويل على أن تمنح الدولة أرضا للمشروع وتقوم بالاشراف على إدارة المشروع فيما يتولى الدكتور زويل جمع التبرعات.

وأوضح أن كلفة انشاء الجامعة تبلغ ما بين 3.5 إلى 4 مليار جنيه.

ودعا السيسي المصريين للتبرع لصندوق "تحيا مصر" لاستكمال جامعة زويل، وأضاف: "من فضلكم يا مصريين تبرعوا لصندوق تحيا مصر كيان له مجلس أمناء لصالح جامعة زويل وفيروس سي، تقديرا لزويل المرحلة دي لازم تكمل إذا كنا نحترم علمائنا".

على صعيد آخر كلف السيسي الجهات المعنية بإنجاز مشروع جامعة "الجلالة"، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير اسمها عقب إتمامها.

المصدر: المصري اليوم