وزير النفط المصري يكشف مقدرات حقل غاز "فتح شهية" أكبر الشركات

أكد وزير النفط المصري، طارق الملا، أن أهمية مشروع حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، دفعت كبرى الشركات العالمية للاستثمار فيه.

وكانت شركة "روس نفط" الروسية اشترت حصة في المشروع، وكذلك "بريتش بتروليوم" البريطانية، من شركة "إيني" الإيطالية.

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وخلال مؤتمر تدشين المشروع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قال الوزير: "من أجل بدء الإنتاج من حقل ظهر مبكرا قبل 2019، نقوم بزيادة كميات الإنتاج للسنة الحالية 2018، بحيث يكون المتبقي في 2019، والجزء الأخير، وهو أقل من مليار قدم مكعبة".

وأوضح أنه بعد الانتهاء من المشروع سيكون قد تم ضخ نحو 12 مليار دولار في استثماره، وأن الاحتياطي في حقل ظهر يصل 30 تريليون قدم مكعبة، ويعادل 35% من احتياطيات مصر للغاز.

وقال السيسي خلال الافتتاح: "الحقل سيولد 60% من الطاقة الكهربائية في مصر ".

من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، أن مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي إنجاز كبير لمصر.

وتعتزم مصر وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية 2017-2018، والتي تنتهي في يونيو المقبل.

ويعد حقل "ظهر" الذي يقع في منطقة "امتياز شروق" قبالة سواحل مصر، أكبر حقل لإنتاج الغاز في البحر المتوسط.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا