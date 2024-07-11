وتزيد الإيرادات المحققة في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 700 مليار روبل عن المستوى المتوقع سابقا، وتفسر وزارة المالية الروسية ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار النفط الروسي من ماركة "يورالس" وبيعه بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب عند 60 دولارا للبرميل.

وأفادت وزارة المالية الروسية، في تقرير نشرته مؤخرا، بأن حجم إيرادات النفط والغاز في الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري ارتفع بنسبة 68.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 وبلغت حوالي 5.7 تريليون روبل.

ويرى خبراء أن محاولات الغرب للحد من إيرادات الميزانية الروسية من موارد الهيدروكربونات باءت بالفشل، كما يتوقع الخبراء أن الولايات المتحدة تخشى من تشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية خوفا من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية.

(الدولار = 88 روبلا بتاريخ 11 يوليو 2024)

المصدر: RT