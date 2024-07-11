مباشر

الطلبات الأخيرة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 10:28 GMT

    فاقت التوقعات.. ارتفاع عائدات النفط والغاز في روسيا بأكثر من مرة ونصف

    ارتفعت إيرادات روسيا من بيع موارد الطاقة في النصف الأول من العام الجاري بنحو 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023 ووصلت إلى 5.7 تريليون روبل (حوالي 64 مليار دولار).

    فاقت التوقعات.. ارتفاع عائدات النفط والغاز في روسيا بأكثر من مرة ونصف
    Globallookpress

    وتزيد الإيرادات المحققة في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 700 مليار روبل عن المستوى المتوقع سابقا، وتفسر وزارة المالية الروسية ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار النفط الروسي من ماركة "يورالس" وبيعه بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب عند 60 دولارا للبرميل.

    وأفادت وزارة المالية الروسية، في تقرير نشرته مؤخرا، بأن حجم إيرادات النفط والغاز في الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري ارتفع بنسبة 68.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 وبلغت حوالي 5.7 تريليون روبل.

    ويرى خبراء أن محاولات الغرب للحد من إيرادات الميزانية الروسية من موارد الهيدروكربونات باءت بالفشل، كما يتوقع الخبراء أن الولايات المتحدة تخشى من تشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية خوفا من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية.

    (الدولار = 88 روبلا بتاريخ 11 يوليو 2024)

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم

    قائد قوات "أحمد" الخاصة: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في خريف عام 2024