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الولايات المتحدة تشتري من الصين كمية قياسية من التبغ والسجائر في مايو

مال وأعمال

الولايات المتحدة تشتري من الصين كمية قياسية من التبغ والسجائر في مايو
Gettyimages.ru
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اشترت الولايات المتحدة ما قيمته 274.4 مليون دولار من التبغ ومنتجاته والسجائر من الصين في مايو الماضي، وهو أعلى مؤشر في هذا المجال منذ يناير 2022 .

وتبين لوكالة نوفوستي بعد دراسة بيانات التجارة المتبادلة بين الدولتين، أن الولايات المتحدة قامت بزيادة مشترياتها من هذه المنتجات في الصين للشهر الرابع على التوالي - ولكن خلال الشهر، زادت الأحجام من الناحية النقدية بشكل طفيف - بنحو 1٪. وتم تسجيل الرقم الأقوى قبل عامين ونصف - في يناير 2022، وصل المؤشر إلى 307 ملايين دولار.

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بشكل إجمالي، صدرت الصين إلى الخارج في شهر مايو ما قيمته 856.3 مليون دولار من هذه المنتجات، وكانت حصة الولايات المتحدة تمثل 32% من إجمالي هذه الصادرات، مما جعلها أكبر شريك تجاري للصين في هذا المجال.

كما تم تصدير التبغ من الصين بشكل نشط إلى بريطانيا (13% من شحنات شهر مايو)، وكوريا الجنوبية وروسيا (7% لكل منهما)، وهولندا وألمانيا (4% لكل منهما).

المصدر: نوفوستي

 

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