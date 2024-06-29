الولايات المتحدة تشتري من الصين كمية قياسية من التبغ والسجائر في مايو

اشترت الولايات المتحدة ما قيمته 274.4 مليون دولار من التبغ ومنتجاته والسجائر من الصين في مايو الماضي، وهو أعلى مؤشر في هذا المجال منذ يناير 2022 .

وتبين لوكالة نوفوستي بعد دراسة بيانات التجارة المتبادلة بين الدولتين، أن الولايات المتحدة قامت بزيادة مشترياتها من هذه المنتجات في الصين للشهر الرابع على التوالي - ولكن خلال الشهر، زادت الأحجام من الناحية النقدية بشكل طفيف - بنحو 1٪. وتم تسجيل الرقم الأقوى قبل عامين ونصف - في يناير 2022، وصل المؤشر إلى 307 ملايين دولار.

إقرأ المزيد

بشكل إجمالي، صدرت الصين إلى الخارج في شهر مايو ما قيمته 856.3 مليون دولار من هذه المنتجات، وكانت حصة الولايات المتحدة تمثل 32% من إجمالي هذه الصادرات، مما جعلها أكبر شريك تجاري للصين في هذا المجال.

كما تم تصدير التبغ من الصين بشكل نشط إلى بريطانيا (13% من شحنات شهر مايو)، وكوريا الجنوبية وروسيا (7% لكل منهما)، وهولندا وألمانيا (4% لكل منهما).

المصدر: نوفوستي