سيراليون تعلن عزمها على تعزيز علاقاتها مع روسيا في مختلف المجالات

أعربت سيراليون عن عزمها على تطوير العلاقات مع روسيا ليس فقط في مجال صناعة التعدين، ولكن أيضا في العديد من المجالات الأخرى.

وقال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "نحن بحاجة إلى تنظيم علاقاتنا بطريقة تمكن المتخصصين الروس من الوصول إلى سوقنا ونحن لا نتحدث فقط عن صناعة التعدين، بل نتحدث عن تطوير العلاقات الثقافية، وتطوير العلاقات في مجال التعليم، ومجال تبادل التكنولوجيا".

وأشار ماتاي إلى أنه تلقى خلال اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيدا بأن "العلاقات بين البلدين يجب أن تركز ليس فقط على تعزيز العلاقات الاقتصادية، بل أيضا الثقافية والدبلوماسية".

واختتم الوزير حديثه قائلا: "من المهم جدا بالنسبة لي أن يكون لدى روسيا رؤية لتطوير العلاقات مع بلادنا، وستعزز هذه العلاقات بغض النظر عن التحديات التي تواجهها الدولتان".

المصدر: تاس