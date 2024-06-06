"لم يلتقيا منذ أيام الدراسة في الاتحاد السوفيتي".. منتدى بطرسبورغ يجمع وزيرين من إفريقيا (فيديو)

حدث لقاء مميز، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، جمع وزيرين من إفريقيا، كانا قد درسا معا في فترة الاتحاد السوفيتي، ولم يلتقيا منذ أيام الدراسة.

أشارت وكالة تاس" الروسية" إلى أن القاء المميز جمع وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، ووزير الموارد الطبيعية في غينيا، مالام سامبو، بعد زمن طويل، حيث يلتقيا منذ أيام الدراسة في فترة الاتحاد السوفيتي.

والتقى الوزيران على هامش إحدى الجلسات التي شاركا فيها خلال المنتدى، وتبادلا التحية بحرارة أثارت إعجاب الحاضرين.

وعلق ماتاي على هذا اللقاء قائلا:"لقد درست في الاتحاد السوفيتي، في كريفوي روغ بين عامي 1986 و1992. لقد عشنا أنا ومالام في نفس المبنى السكني، في نفس الطابق، والتقينا هنا في المؤتمر بعد فراق دام أكثر من 30 سنة".

إقرأ المزيد

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته الـ27 في الفترة ما بين 5 و8 يونيو الجاري، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.