روبوتات وتقنيات روسية جديدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

كشفت بعض المؤسسات الروسية خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عن أحدث منتجاتها التقنية وعن روبوتات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ومن بين أبرز المعروضات التقنية الروسية التي ظهرت خلال فعاليات المنتدى كان الروبوت الذي أتى على هيئة إنسان وأطلق عليه اسم "جينيا".

وأكثر ما لفت انتباه زوار المنتدى في الروبوت هو قدراته الحركية المميزة وتعابير الوجه والإيماءات التي يقوم بها، فضلا عن قدراته على التحاور مع الناس وتقديم الإجابات لهم حول أسئلة تتعلق بمختلف المواضيع، معتمدا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن طرح العديد من الأسئلة عليه لمعرفة المسافة بين الأرض والقمر على سبيل المثال، إضافة إلى أسئلة تتعلق بالفضاء والعديد من المجالات الأخرى.

تم تطوير هذا الروبوت من قبل شركة "Promobot" الروسية، واستخدمت في تطويره منصة Robo-C الآلية التي تعتمد على تقنيات Yandex GPT للذكاء الاصطناعي المطورة في روسيا أيضا.

ومن المعروضات التي خطفت أنظار زوار المنتدى أيضا كان هناك روبوت روسي كبير يمكنه أن يتحول من رجل آلي إلى مركبة، إذ تم تجميع هذا الروبوت من أجزاء سيارات كهربائية وسيارات هجينة مختلفة، سيبدأ إنتاجها في منطقة موسكو في المستقبل القريب.

Sputnik alixei danchov

والفكرة من هذا الروبوت، وفقا للمصممين هو لفت الأنظار إلى القدرات الروسية المتنامية في مجال تطوير المركبات الكهربائية والهجينة.

كما كشفت مؤسسة "SBER" الروسية خلال فعاليات المنتدى عن روبوت على هيئة كلب آلي يمكن الاعتماد عليه في العديد من المهام، مثل مهام مراقبة وحراسة المنشآت، وجهّز بالعديد من التقنيات المتطورة من بينها كاميرات قادرة على التصوير بزاوية 360 درجة.

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ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته الـ27 في الفترة ما بين 5 و8 يونيو الجاري، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT+ وكالات روسية