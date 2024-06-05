إزاحة الستار عن Lada Iskra الجديدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي (صور+فيديو)

كشفت شركة "AtoVAZ" الروسية خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عن سيارة Lada Iskra الجديدة.

أشار الخبراء في الشركة إلى أن السيارة الجديدة تجمع من حيث التصميم والأبعاد بين سيارتي Granta وVesta، ومن المفترض أن تبدأ عملية الإنتاج التسلسلي لها في فبراير القادم.

ومن المفترض أن تطرح Lada Iskra بعدة إصدارات، الإصدار الأول سيحصل على محرك بنزين بسعة 1.6 ليتر، وقوة 90 حصانا، وسيجهز بناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

والإصدار الثاني سيجهز بمحرك بنزين روسي الصنع بسعة 1.6 ليتر، وقوة 106 أحصنة، وناقل حركة يدوي بست سرعات.

والإصدار الثالث سيزود بمحرك، قوة 106 أحصنة، وسيجهز على الأغلب بعلبة سرعة أوتوماتيكية يمكن التحكم بها يدويا أيضا.

وستحصل نماذج هذه المركبة على شاشات تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة، كما يفترض أن تجهز بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ.

Sputnik

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وانطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 اليوم بمشاركة دولية واسعة، ويستمر حتى الـ8 من الشهر الحالي.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT