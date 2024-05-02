بيانات تظهر نمو إنتاج الغاز في روسيا

ارتفع إنتاج الغاز في روسيا بالفترة من يناير إلى مارس من هذا العام بنسبة 9.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب ما ذكرته صحيفة كوميرسانت نقلا عن مصادر في وزارة الطاقة الروسية.

وصعد إنتاج الغاز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 196 مليار متر مكعب، وفي شهر مارس 2024 وحدة أنتجت الشركات الروسية 65.4 مليار متر مكعب بزيادة نسبتها 7.9% عن مارس 2023.

إقرأ المزيد

وبحسب تقرير الصحيفة الروسية فإن إنتاج شركة "غازبروم" صعد بنسبة 13% إلى 132 مليار متر مكعب، كذلك زاد إنتاج الغاز لدى شركات الطاقة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن "غازبروم" تعتزم زيادة إمدادات الوقود الأزرق إلى الصين عبر مسار "قوة سيبيريا"، كما تنوي إبرام عقد لبناء مشروع الأنابيب "قوة سيبيريا -2".

المصدر: "كوميرسانت"