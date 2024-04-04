مصر تستعد لتغييرات كبيرة في أسعار السجائر

قال رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي، إنه تم فتح الشرائح الخاصة بتسعير السجائر في مصر من قبل وزارة المالية.

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وأضاف رئيس شعبة السجائر أنه تم فتح الشرائح الخاصة بسجائر الشريحة الأولى، لتصبح 35 جنيها بدلا من 31 جنيها.

وتابع أن تسعير الشريحة الثانية من السجائر أصبح 51 جنيها بدلا من 45 جنيها.

وأشار رئيس شعبة السجائر، إلى أن هذه الخطوات من شأنها أن ترفع الضريبة وأسعار السجائر.

وأردف رئيس شعبة السجائر بأن رفع أسعار شرائح السجائر، يأتي بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية إلى مستوى 47 جنيها حاليا بدلا من 31 جنيها.

وتختص شريحة السجائر الأولى بأسعار سجائر كليوباترا وبوكس والشريحة الثانية للسجائر الأجنبية والشريحة الثالثة للسجائر المستوردة.

وأوضحت مصادر داخل شركة الشرقية للدخان أن أكبر شركة سجائر في مصر، تدرس إمكانية تثبيت أو رفع أسعار سجائر كليوباترا وبوكس وكافة أنواع الشرقية للدخان في السوق المحلية، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج المتنوعة.

وفي فبراير الماضي، قررت الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار السجائر بواقع 3 جنيهات، لتسجل العبوة 30 جنيها بدلا من 27 تسليم أرض الشركة، وذلك وفق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان بالغرفة التجارية.

وكشفت مؤخرا الشركة المصنعة لـ سجائر ميريت ومارلبورو وإل إم، عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

المصدر: القاهرة 24