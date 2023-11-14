مصر.. رفع أسعار السجائر

ارتفعت أسعار السجائر في مصر اليوم بزيادة تصل إلى 10 جنيهات، حيث رفعت شركة فيليب موريس مصر أسعار منتجاتها.

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وجاءت الزيادة الكبيرة والغير المسبوقة في ضوء تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر، لتصل الزيادة في أسعار منتجات الشركة إلى 10 جنيهات، حيث ارتفع سعر منتجات الشركة بين 59 جنيها و 74 جنيها.

وكانت الشركة الشرقية للدخان قد أعلنت زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل، عقب إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك لاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج، وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

المصدر: القاهرة 24